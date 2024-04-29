تفتيش 70 ألف منشأة.. وزير العمل: السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن ملف السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى لوزارة العمل، حيث تختص الوزارة بوضع السياسات والخطط والبرامج التي تهدف إلى حماية العمال من مخاطر العمل والحوادث والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية مثل المباني والعدد والآلات والمواد والخامات والمنتجات، ضمن إطار "الاستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية".

وأضاف "شحاتة"، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يصابون أو يفقدون حياتهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل، من خلال تطبيق معايير العمل الدولية.

وأوضح وزير العمل، أنه خلال السنوات العشر الماضية من 2014 وحتى 2024، قامت وزارة العمل ومديرياتها في مجال السلامة والصحة المهنية بتفتيش 70 ألفًا و83 منشأة، يعمل بها أكثر من 2 مليون و766 ألف عامل وعاملة، ووجد أن عدد المنشآت التي امتثلت لمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية في عام 2023 بلغ 29 ألفًا و546 منشأة، وتم إجراء 20 ألفًا و55 قياسًا ميدانيًا لـ14 ألفًا و785 منشأة، وتم تنظيم 3 أسابيع للسلامة والصحة المهنية شارك فيها 492 عاملًا يعملون في 1625 شركة.

وأشار الوزير، إلى أنه خلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن، تم إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، شارك فيها 1063 منشأة و6092 عاملا.

وتابع أن عدد ندوات التوعية التي نظمتها إدارات السلامة والصحة المهنية في المحافظات، بلغ 1832 ندوة، استفاد منها 31 ألفًا و70 عاملًا، وتم منح تراخيص لـ6312 منشأة بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها، وتمت معالجة 14 ألفًا و753 شكوى، وتنظيم 1435 لجنة تحكيم طبي و107 لجنة خماسية، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع 269 حادث جسيم.

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