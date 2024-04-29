وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج وأمريكا

وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية بمختلف المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير إدارة أمريكا الشمالية شعلان بن عجل.
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