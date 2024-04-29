"تجدد": نرفض مشهد العراضات المسلحة والسلاح المتفلت ونطالب القوى الأمنية بتحمل مسؤولياتها

أكّدت كتلة "تجدد"، في بيان، "رفضها مشهد العراضات المسلّحة والسّلاح المتفلّت، فالدّولة بقواها الشّرعيّة هي المسؤولة الوحيدة عن الدّفاع عن ​لبنان​ وعن حماية الاستقرار. أمّا السّلاح غير الشّرعي فهو الوصفة الدّائمة للفوضى المؤدّية إلى زعزعة ​السلم الأهلي​".

وأشارت إلى "أنّنا كما نواجه النّموذج الّذي يمثّله مشروع السّلاح المرتبط بالمشروع الإقليمي على حساب لبنان، سنقف بوجه كلّ ما ينتهك الاستقرار ويضعف صورة الدّولة ومؤسّساتها"، متمنّيةً على "جميع العقلاء والمخلصين، تحكيم لغة العقل، والامتناع عن اللّعب بالاستقرار". وطالبت القوى العسكريّة والأمنيّة بـ"تحمّل مسؤوليّاتها، بمنع تكرار هذه المظاهر، عبر تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء".