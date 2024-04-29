الراعي استقبل وزيري الاعلام والاتصالات في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل قليل في الصرح البطريريكي في بكركي، وزيري الاعلام والاتصالات في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وجوني القرم، ورئيس مجلس ادارة "تيلي لوميار" جال كلاسي.

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