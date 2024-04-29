أشار المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، في بيان، إلى أنّ الأخير "اقترح بندًا خلال اجتماع وزراء العمل العرب في بغداد، يقضي بتخصيص هبة ماليّة لعمّال ​لبنان​، وبخاصّة في الجنوب الّذين تهجّروا ودُمّرت ممتلكاتهم من مصانع ومحال ومنشآت مختلفة بفعل القصف الصهيوني، حيث تمّت الموافقة بالإجماع وسيُدرَج في البيان الختامي الّذي سيصدر اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بيرم: الموافقة خلال اجتماع وزراء العمل العرب على اقتراح بتخصيص هبة مالية لعمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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