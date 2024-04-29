شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب توافق على موازنة هيئة تنمية الصعيد للعام المالى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه، مؤكدا أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.



