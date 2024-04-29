شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: التعليم قاطرة التنمية وركيزة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الوزراء أن يتخذوا من الرئيس السيسي قدوة في النشاط والاجتهاد والسعي حتي تعود مصر للريادة .

وأضاف "الهضيبي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبين وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن التعليم يعد قاطره التنميه الحقيقية وركيزه التقدم والازدهار.

وتابع "الهضيبي" أن جوده التعليم تتطرق الي جميع عناصر العملية التعليمة الطالب الجامعه الوزارة اعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلي أن وزارة التعليم العالي قبل الوزير الحالي كانت في وادي والهيئة جودة التعليم والاعتماد في وادي لما لاحظناه من زيادة مطرده في عدد الجامعات الأهلية وزيادة عدد الخريجين تتناسب عكسيا مع ضمان جوده التعليم .

وتسأل الهضيبي عن سياسة الحكومة والوزارة في زيادة عدد الجامعات الأهلية مطالبا بتعديل مسار هذه الجامعات الأهلية، وفي ختام كلمته تقدم الهضيبي بالتهنئة إلي الاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس ۲۰۲۳ - والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.