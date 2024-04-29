شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2024/25 إلى اللجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتأشيرات الخاصة بها، والواردة من مجلس النواب، إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

كما شهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء، إلي الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، وشملت تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية و تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية، و تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.

وشملت الاحالات، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية، و تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي و تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرةكسفريت بمحافظة الإسماعيلية، و بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي. و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح.

يأتي ذلك إلي جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي و تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري. و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية، و تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون - بلبيس بمحافظة الشرقية و وكذلك مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب وجاءت كالتالي طلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة. وطلب بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وطلب بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.