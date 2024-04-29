635 مليارا و943 مليون جنيه اعتمادات الدعم والمزايا الاجتماعية فى الموازنة

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القاهرة - سامية سيد - تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2024 بنحو 635 مليارا و943 مليون جنيه بنسبة 7 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، بموازنة السنة المالية 2024 /2023 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2024/2023 ليصل إلى 134 مليار و200 مليون جنيه مليار وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2024/2023 ليصل إلي

154.5 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه ودعم معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة البالغ 40 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعي، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحي الشامل، دع الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق وتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ على النحو التالي:

-الدعم السلعي: ٢٩٧ مليارا و٨٠٦ مليون جنيه

-لدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: ٢٣١ مليارا و٦١٩ مليون جنيه

-الدعم والمنح لمجالات التنمية: ١٢مليارا و٥٢٠ مليون جنيه

-الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية : ٤٧مليارا و٢٥٣ مليون جنيه

-اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة: ٦٤ مليارا و٧٤٥ مليون جنيه

يذكر أن لجنة الخطة واللجان النوعية بمجلس النواب بدأت فى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/ 25 تمهيدا لإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس قبل نهاية شهر يونيو لإقرار مشروع الموازنة العامة.