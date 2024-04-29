وزير المالية يدعو السعوديين للاستثمار فى مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية وزيادة مساهماته في الناتج المحلي.

وجاء ذلك بحسب بيان الوزارة اليوم، خلال لقاء الوزير مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية تحت شعار"نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا.. الأصالة والتضامن والازدهار".

وأوضح معيط أن الحكومة المصرية تقدم حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.

وأضاف أننا حريصون على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وتابع أن امتدادًا للروابط التاريخية العميقة على المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى "2020" بالبلدين.

خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة، وفق ما قاله الوزير.

وأضاف الوزير أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.