حدث في 8 ساعات|مدبولي: استضافة اللاجئين تكلفنا 10 مليارات دولار.. وبدء موسم العمرة الجديد في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

استعدادا لصرف البطاقات.. التموين تسلم المنافذ السلع المدعمة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلع المدعمة.

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مصدر: مباحثات موسعة بين الوفد المصري ووفد حماس بالقاهرة اليوم

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم،

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مدبولي: استضافة اللاجئين تكلفنا 10 مليارات دولار.. ومستعدون لعملية رفح إنسانيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

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الرئيس السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ظهر اليوم الاثنين، رئيس جمهورية البوسنة والهرسك "دينيس بيشيروفيتش " في قصر الاتحادية .

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مصدر يكشف موعد التشغيل التجريبي للركاب بمحطات مترو الخط الثالث بـ"الجيزة"

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن موعد التشغيل التجريبي لمحطات مترو الخط الثالث للركاب خلال الأيام القادمة.

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البطاطس بـ11 جنيها.. أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة بأكتوبر- قائمة

كشفت محافظة الجيزة، في بيان لها، عن أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة في السادس من أكتوبر.

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بقيمة 28 مليون جنيه.. "إسكان النواب" توافق على موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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السيسي: إطلاق رحلات طيران مباشرة من مدن في البوسنة إلى الغردقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المباحثات مع مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك دينيس بيسيروفيتش رئيس شهدت استعراض جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين، إذ أكّد الطرفان الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بهدف دفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

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الموقف أكثر تعقيدًا.. مدبولي يكشف تفاصيل المفاوضات بين حماس وإسرائيل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل المفاوضات بين حماس وإسرائيل التي تستضيفها القاهرة.

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السياحة: بدء معاينة سكن الحجاج بالمملكة وأولى رحلات الحج في هذا الموعد – تفاصيل

قال أحمد يوسف زيدان، صاحب أحد شركات السياحة في مصر، إن اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار تقوم خلال الوقت الحالي بمعاينة سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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"التموين": توريد 900 ألف طن قمح.. وإضافة فترة مسائية لاستلام المحصول –فيديو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح من المزارعين إلى 900 ألف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل وحتى اليوم الإثنين؛ عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

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بعد إيقاف إصدار التأشيرات.. غرفة السياحة: بدء موسم العمرة الجديد في هذا الموعد

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة في السعودية حددت 14 ذو الحجة موعدًا لبدء موسم العمرة الجديد.

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رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيجريد كاج كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وسامر خوري، رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، وأدار الجلسة أحد مسئولى المنتدى الاقتصادي العالمي.

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