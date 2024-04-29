عبد المسيح للقضاة: انتفضوا وثوروا واحكموا بالعدل

لفت النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى "أنّنا مهما اختلفنا بالشّكل والطّريقة والخلفيّة السّياسيّة، إلّا أنّ القاضية ​غادة عون​ هي الوحيدة الّتي واجهت بشكل فعّال قضيّة سرقة أموال المودعين".

وأشار، في تصريح، إلى أنّ "هناك بعض القضاة ممّن أصدروا أحكامًا جريئةً أيضًا، بينما يبقى جزء من الجسم القضائي في حالة بنج عام أو خوف أو كسل أو تآمر أو خذل أو خدمة سياسيّة. انتفضوا وثوروا واحكموا بالعدل، فإنّ التّاريخ والنّاس سيحاسبونكم".