اتحاد نقابات موظفي المصارف نظّم حلقة حوارية حول مشروع الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف

نظم اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، حلقة حوارية حول "مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها المقترح من قبل الحكومة" في حرم الجامعة - هوفلان .

وأفاد بيان للمجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، بأن "المتكلمين أجمعوا على أن المشروع المقترح ليس حلا لمعالجة أوضاع المصارف، إنما هو معضلة بحد ذاتها، إذ نتيجة تطبيقه فان العديد من المصارف ستكون عرضة للتصفية والشطب، ناهيك عن تطيير القسم الأكبر من الودائع" .

بدوره، لفت رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج أنطوان الحاج ، الى أن "ما جرى تداوله في اللقاء سيصاغ في مذكرة يعدها الاتحاد ويرفعها إلى أصحاب الشأن في موضوع إصلاح القطاع المصرفي".