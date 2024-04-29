بدوي زار قاسم: نؤيد وندعم ما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان من جبهة مساندة لجبهة غزة

أشار رئيس "ندوة العمل الوطني" ​رفعت بدوي​، بعد زيارته على رأس وفد، نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشّيخ ​نعيم قاسم​، إلى "أنّنا ناقشنا الملفّات المهمّة الإقليميّة الدّوليّة، وخصوصًا إعلان ندوة العمل الوطني لتأييدها ودعمها الكامل لما تقوم به المقاومة في جنوب ​لبنان​ من جبهة مساندة لجبهة غزة، مقدّرين التّضحيات والجهود المبذولة من قبل "حزب الله"، ودماء الشّهداء الّتي تُبذل في الجنوب؛ حفاظًا على كرامة الوطن وثروات لبنان الحدوديّة والبحريّة".

ولفت إلى "أنّنا بحثنا أيضًا بملفّات مهمّة وطنيّة، وبكيفيّة العمل على تعزيز اللّحمة الوطنيّة، والسّعي لأن تكون الوحدة الوطنيّة هي الأساس"، مبيّنًا أنّ "قاسم وضع الوفد بالأجواء العامّة والمحيطة في المنطقة، والمبادرات الّتي تأتي إلى "حزب الله" بخصوص وقف إطلاق النّار، مشيرًا إلى موقف "حزب الله" المعروف بألّا وقف لإطلاق النّار إلّا عندما تتوقّف في غزة، وكلّ المبادرات لا تصبّ في مصلحة لبنان، بل تصبّ في مصلحة أمن العدو الإسرائيلي، وهذا ما لا نقبل به".