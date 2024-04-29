"الجديد": بات من المؤكد إلغاء الامتحان الوطني الموحد للبروفيه وسيعلَن القرار رسميًا غدًا

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّه "بات من المؤكّد إلغاء الامتحان الوطني الموحّد للشّهادة المتوسّطة "البروفيه"، وسيعلَن هذا القرار رسميًّا غدًا"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتقرّر بعد ما إذا كانت ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ستعتمد العلامات المدرسيّة، أو ستعطي إفادات للجميع، كما حدث في سنوات سابقة".

وكان قد أعلن وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، في 4 نيسان الحالي، أنّ "مجلس الوزراء​ وافق على المرسوم الّذي أعدّته ​وزارة التّربية والتّعليم العالي​ بالاستعاضة عن امتحان ​الشهادة المتوسطة​ (الصفّ التّاسع)، بامتحان اختبار وطني موحّد تجريه المدارس الرّسميّة والخاصّة، وتضع الأسئلة وزارة التّربية، وتراقب وتضع أيضًا معايير التّصحيح وتوزّعها على كلّ المدارس".