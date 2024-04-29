اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له خلال جلسة نقاش ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن "لدينا رغبة في إقامة دولة فلسطينية والقضاء على دوامة العنف التي استمرت 70 عاما".
وشدد وزير الخارجية المصري، على ان "الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح لأنه سيتسبب في أزمة إنسانية"، مشيرا الى انه "يجب أن نضع الشروط التي تفضي إلى مشاركة حماس في إقامة دولة فلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري: يجب أن نضع الشروط التي تفضي إلى مشاركة حماس في إقامة دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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