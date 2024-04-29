وزير الخارجية الأردني: من الواضح أن نتانياهو لا يريد السلام وإسرائيل تحولت إلى دولة منبوذة

اشار وزير الخارجية الأردني، في كلمة له خلال جلسة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي، الى انه "من الواضح أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريد السلام وهو يخسر الآن وإسرائيل تحولت إلى دولة منبوذة"، مؤكدا ان " نتنياهو يعطل أفق السلام وهو يقود المنطقة إلى حرب إقليمية
وكشف ان "عدد المستوطنات الآن وصل إلى 7000 مستوطنة والاستيطان يقتل حل الدولتين، ولا يجب السماح لنتانياهو بأن يؤدي بالمنطقة إلى الدمار"، معتبرا ان "الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين".
واضاف :"نريد سلاما قائما على حل الدولتين ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل".
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