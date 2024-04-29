وكالة بريطانية للأمن البحري: انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، أنها "تلقت بلاغًا عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن"، مؤكدة أن "أيًا من السفينة أو طاقمها لم يصب بأذى".

وذكرت الوكالة، أن "عناصر أمن خاص أبلغوا عن انفجار على مقربة من سفينة تجارية على بُعد 54 ميلًا بحريًا نحو شمال غرب المخا في اليمن"، مشيرةً إلى أن "السفينة وطاقمها بخير".

من جانبها، قالت وكالة "أمبري" للأمن البحري أنه " من المرجّح أن سفينة ترفع علم مالطا استُهدفت أثناء رحلة من جيبوتي إلى جدّة في السعودية وذلك بثلاثة صواريخ"، لافتةً الى أنها "تعتقد أن السفينة استُهدفت بسبب المعاملات التجارية التي يضطلع بها مشغّلها مع إسرائيل".