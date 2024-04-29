بوريل: من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بنهاية ايار

اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إنه من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية أيار.

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