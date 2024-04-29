وزير الخارجية: نرغب في تعزيز جهود حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

بدعوة سعودية نرويجية عقد اليوم اجتماع لعدد من الدول بشأن دعم جهود حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سعي المملكة في تعزيز دعم جهود حل الدولتين، محذرا من أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح سيؤدي إلى كارثة على الفلسطينيين ودول الجوار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ما تزال خارج الإجماع الدولي.

من جانبه، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث ايدي إنه "يجب علينا أن نكون جزءا من الحلول للوصول إلى السلام، ونحن الآن نبحث عن عملية سياسية لحل الدولتين".

وأضاف: "من المهم جدا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن ما يحدث في غزة أمر وحشي وغير مقبول".