المشدد 7 سنوات لسايس قتل شابا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سايس بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل شاب في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين كلا من سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وسكرتارية أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 5116 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم " س . ع" ، 41 عامًا، "سايس" قتل المجني عليه "ح . ع" عمدا لخلافات سابقة بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم لاحظ المجني عليه في الشارع فانهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته في الحال.