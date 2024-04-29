العثور على رضيع بالشارع في حجازة بقنا والمباحث تفتح تحقيقا عاجلا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

فتحت المباحث الجنائية بقنا تحقيقا عاجلا في واقعة العثور على رضيع حديث الولادة ملقى في الشارع بقرية حجازة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، يرتدي زي الحضّانة الطبية بعد ما جرى التعرف عليه من قبل الممرضات.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بالعثور على رضيع حديث الولادة ملفوفًا بقطعة قماش داخل قرية حجازة، مركز قوص.

وبالفحص تبين العثور على رضيع عمره يومين حالته الصحية مستقرة وملقى في أحد شوارع قرية حجازة مركز قوص، جرى نقله إلى مستشفى قوص المركزي، حيث تم التعرف عليه من قبل الممرضات لأن والدته وضعته بذات المستشفى وعقب الولادة تم نقل الرضيع للحضانة وعند خروج الأم استلمته بملابس الحضانة.

جرى إيداع الرضيع داخل الحضانة مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.