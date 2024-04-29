بالصور.. السيطرة على حريق كرفان بعثة زاهي حواس بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر على حريق شب في كرفان خاص بالبعثة الأثرية المصرية التابعة للدكتور زاهي حواس المسؤولة عن حفائر المدينة الذهبية بالقرب من هابو غرب مدينة الأقصر، وذلك بسبب ماس كهربائي.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بنشوب حريق بكرفان في منطقة أثرية بعيدة عن أماكن للزيارة للسائحين بمنطقة هابو وخاص بالبعثة المصرية التابعة للدكتور زاهي حواس والمسؤولة عن حفائر المدينة الذهبية.

انطلقت لموقع الحريق سيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.