شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يُسلم منحا مالية لـ 35 فتاة للمساعدة فى إتمام زواجهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير، 35 فتاة من اليتيمات، وغير القادرات المقبلات على الزواج من مراكز محافظة الجيزة المختلفة، منح مالية قيمتها 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف لكل عروسة مقدمة من مؤسسة صناع الخير، ضمن مبادرتها فرحة لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات،جاء ذلك خلال فعالية احتفالية تسليم الشيكات التى تم تنظيمها اليوم بديوان عام المحافظة بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ.

في كلمته بالاحتفالية ثمن محافظ الجيزة جهود صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لدعم الشرائح الاولى بالرعاية، وأطلقها مبادرة فرحة لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات معربا عن شكره للمؤسسة للتعاون مع المحافظة في العديد من الأنشطة المجتمعية، وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري، داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أكد مصطفى زمزم في كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة.

وأشار زمزم الى أن إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة الخامسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 20 ألف لكل عروس بقيمة إجمالية 700 ألف يأتي استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر احتياجاً في كافة المجالات، ومنها إتمام زواج غير القادرات من خلال مبادرة فرحة حيث نجحت صناع الخير، وحتى اليوم فى دعم إتمام زفاف 500 فتاة يتيمة فى أنحاء الجمهورية.



وأوضح زمزم أن احتفالية اليوم تأتى في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصناع الخير في أكثر من مجال خدمي، وأن التعاون بين المؤسسة والمحافظة ممتد، حيث نظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها "عنيك في عنينا " لخدمة إعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة، كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 آلاف مواطن من أهالي الواحات.



وأضاف زمزم بان تعاون صناع الخير مع محافظة الجيزة شمل ايضا افتتاح المحافظ مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية وبخاصة حرف اخميم وانه يجرى الان التجهيز لإفتتاح المركز الثاني من سلاسل مراكز استدامة بقرى المحافظة المختلفة.



الاحتفاليه بديوان المحافظه



التحالف الوطنى يسلم الفتيات مبالغ مالية للمساعدة