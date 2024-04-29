شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ توصى بتوفير الدعم اللازم للمركز الإقليمى لبنك الدم بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجوى الشافعى، بشأن: " تحويل بنك الدم التحفظى بمستشفى الأحرار بالزقازيق إلى "تحفظى وتجميعى".

أوضحت النائبة نجوى الشافعي مقدمة الاقتراح برغبة أن بنوك الدم تهدف إلى توفير كميات كبيرة من الدم من مختلف الفئات، وتخزن هذه الكميات حسب الشروط الصحية المطلوبة وإبقائها أطول مدة بدون تلف للاستفادة منها وقت الحاجة، وكذلك المساهمة في توعية المجتمع وتوضيح أهمية الدم لإنقاذ الحياة، والقيام بأبحاث ضرورية لتطوير التخزين والاستفادة من عناصر الدم المتبقية، وفصل مكونات الدم مثل الكريات الحمراء والصفائح الدموية لإعطائها حسب الحاجة.

وطالبت النائبة نجوى الشافعي بضرورة تحويل بنك الدم التحفظي مستشفى الأحرار بالزقازيق إلى (تحفظي وتجميعي) أسوة ببنوك الدم في المراكز الأصغر بأبو حماد، بلبيس، وقريبا بمنيا القمح، وذلك لراحة المرضى.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاتن مسعد مدير عام مراكز خدمات الدم القومية، أنه لا يوجد بنك تخزينى داخل مستشفى الأحرار وأن صرف الدم يتم عن طريق مركز الدم الاقليمى لكل المرضى بمساعدة ذويهم طبقاً للقواعد المنظمة لخدمات نقل الدم واللائحة المعتمدة من معالى وزير الصحة والأمانة والتي تضمن وصول دعم 80% للمواطن ويتم المحاسبة عن طريق المريض والتحصيل إلكترونيا وليس عن طريق المستشفى دون معاناة من المرضى، حيث أنه يوجد مركز دم اقليمى في الشرقية وهو يعتبر المركز الرئيسى لبنوك الدم فيها ويتم صرف أكياس دم وبلازما الطوارئ خلال 48 ساعة لجميع الحالات الطارئة التي تدخل المستشفى بناء على أورنيك طوارئ، ويقوم المركز بإمداد حالات القلب المفتوح بجميع احتياجاتها من دم وصفائح ودم كامل وكرات دم حمراء ويتم التبرع لدينا بالدم الكامل.

وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق، أن جميع أكياس الدم ومشتقاته التي تصرف لحالات مستشفى الاحرار التعليمى يتم تحليلها فيروسيا للتأكد من خلوه من الفيروسات أو الأجسام المضادة باستخدام خاصية الوميض الضوئى، وهذه الخاصية غير متاحة سوى لدى المركز الاقليمى بالزقازيق كما نقوم بتفعيل التبرع الشرفى التطوعى من خلال حملات التبرع بالدم بالمركز لضمان مأمونية الدم ويتم اختيار المتبرعين طبقاً لأسس الاختيار المنصوص عليها بالمعايير القومية لنقل الدم.

كما طالبت مدير المركز الاقليمى لنقل الدم بالزقازيق بدعم لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الوحدة العلاجية لمرضى أطفال الهيموفيليا بمستشفى الزقازيق لتطويرها وتوسيعها لكونها تخدم الكثير من المرضى.

ومن جانبهم أوضح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه في ظل وجود لائحة جديدة وتقارب الأسعار بين بنك الدم والمركز الإقليمى ومع وجود بنك دم في مستشفى الاحرار فلا يوجد داعى لعمل بنك إقليمى داخل مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وفى نهاية الاجتماع ارتأت اللجنة، عدم الحاجة إلى إنشاء مركز لنقل الدم بمستشفى الأحرار بالزقازيق، وأوصت اللجنة بتوفير الدعم إلى المركز الاقليمى لبنك الدم بالزقازيق لضبط أسعار تقديم خدمات نقل دم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتطابقها مع قرار معالى الوزير باللائحة رقم 239 لسنة 2024.