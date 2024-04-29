شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات الالتحاق بالدفعة الـ5 من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أولى مراحل الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالدفعة الخامسة من "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "المدرسة الرئاسية للقيادة"، حيث تمتد مرحلة الاختبارات على مدار الأيام المقبلة لتشمل كافة المقبولين في مرحلة الفلترة الإلكترونية.

وتتمنى الأكاديمية الوطنية للتدريب التوفيق لجميع المقبولين، وتدعو من لم يحالفهم الحظ في هذه المرحلة للمتابعة المستمرة لأنشطة وبرامج الأكاديمية للتقدم لما يرونه مناسبًا لهم خلال الفترة القادمة.