6 قتلى بانفجار في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

قتل 6 أشخاص جراء انفجار قنبلة في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أعلن الجيش الصومالي عن إطلاق عمليتين عسكريتين متزامنتين ضد ميليشيات «الشباب» الإرهابية. وقالت شركة «هرمود تيليكوم» إن انفجاراً على جانب الطريق أدى إلى مقتل 6 من موظفيها في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو أمس الأول. وذكرت الشركة أن موظفيها قتلوا في هجوم بقنبلة على جانب الطريق في منطقة «جاراسبالي»، حيث لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن تفجيرات مماثلة في السابق.

وفي سياق آخر، شن الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد فلول ميليشيات «الشباب» في بعض المناطق التابعة لمدينة «بولوبورتو» بمحافظة «هيران».

وتهدف العملية إلى تعقب عناصر الميليشيات التي تتحصن في المناطق الواقعة على ضفاف النهر.

وتنفذ حركة «الشباب» أعمال عنف في الصومال منذ ما يقارب 20 عاماً، وتشن هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية. كما نفذ الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية في المناطق التابعة لمحافظة «بكول» أسفرت عن اعتقال بعض الإرهابيين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد فلول ميليشيات «الشباب» التي تتحصن في بعض المناطق، كما تمت تصفية العديد من الإرهابيين خلال تلك العمليات، وتم استسلام عناصر أخرى.