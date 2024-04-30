الصليب الأحمر: لن نحل مكان «الأونروا» في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، أن اللجنة لا يمكنها أن تحل محل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وقال المدير الجديد الذي ترأس المنظمة الأممية بين عامي 2014 و2019: «إن الأونروا نالت تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن اتفاقيات جنيف، وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتولى مهمة الأونروا، لدينا ما يكفي لإنجازه قبل أن نحل مكان منظمات أخرى».

إلى ذلك، أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة أن 200 موظف إنساني قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وهو «رقم قياسي».

وأضافت المسؤولة الأممية، أمس، أن الفلسطينيين في القطاع يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه «يجب العمل أيضاً على تفادي موجة من الأمراض المنتشرة في غزة».