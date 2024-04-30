أمريكا تسمح بإجراء معاملات في قطاع الطاقة مع البنوك الروسية حتى نوفمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، مددت ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بإجراء معاملات مالية تتعلق بالطاقة مع بعض البنوك والكيانات الاقتصادية الروسية، حتى الأول من نوفمبر 2024.



وذكر البيان أن "جميع المعاملات المتعلقة بالطاقة المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مرخص بها، حتى 1 نوفمبر 2024".

وحدد البيان عددا من البنوك الروسية المرخص بالتعامل معها، كما شمل أيضًا إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

وقالت جورجيفا، في كلمة لها في مؤتمر ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوي: "تُظهر توقعاتنا الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي يتقارب مرة أخرى مع معدل نمو ضعيف إلى حد ما. نعم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه يعمل بكامل طاقته، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا".

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، ولا سيما المنظمات الماليةن وفي الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية في البداية بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بعض الهياكل التي كانت خاضعة للقيود.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن النمو الاقتصادي الأمريكي "من غير المرجح أن يستمر".

من جهة أخرى قال نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي ريابكوف، إن "فكرة إنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب جدية.

كما ذكر ريابكوف في مؤتمر صحفي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أنه "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي، من بين أمور أخرى، على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي يضع نظاما أساسيا مشتركا، ودراسة معدل الخصم، كاحتمالات للاقتراض من البنك المركزي من قبل بنوك الدول المشاركة".

فيما أعرب عن ثقته في أنه "سيتم وضع خطة عملية ومرضية للأطراف، وفي الوقت نفسه جريئة للغاية ومبتكرة للغاية في هذا المجال، وفي مستقبل لا يتم حسابه بالسنوات والعقود، ولكن بشكل أسرع بكثير".