الفلبين تتهم سفن صينية بإطلاق مدافع المياه تجاه سفن إمداد تابعة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب ا)

قالت قوات خفر السواحل الفلبينية إن سفن خفر السواحل الصينية أطلقت اليوم الثلاثاء مدافع المياه صوب سفن فلبينية تنقل إمدادات لصيادين في المياه القريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.

وأضافت القوات أن سفينة خفر سواحل فلبينية وسفينة تابعة لمكتب المصايد والموارد المائية كانتا تقومان " بدورية بحرية شرعية بالقرب من باجو دي ماسينلوك" الاسم المحلي لمنطقة سكاربورو شول من " أجل توزيع إمدادات الوقود والطعام " للصيادين.

وأوضح البيان " خلال الدورية، واجهت السفن الفلبينية مناورات خطيرة وعوائق من جانب سفن خفر السواحل الصينية وست سفن ميليشيات بحرية صينية".

وأضاف البيان أن سفينة صينية استخدمت مدفع المياه" مما أصاب مباشرة ميمنة سفينة بي اف ايه ار". كما استهدفت السفن الصينية سفينة خفر سواحل فلبينية من الجانبين".

وقالت قوات خفر السواحل الفلبينية " هذا الضرر يمثل دليلا على ضغط المياه القوي الذي استخدمه خفر السواحل الصيني أثناء مضايقتهم للسفن الفلبينية".

ويشار إلى أن منطقة سكاربورو شول تقع على بعد 230 كيلومترا من الساحل الشمالي-الغربي للفلبين. وتزعم كل من الصين والفلبين أحقيتهما في المنطقة.