اتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق وديع الخازن، برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مهنّئًا بعيد العمّال، ومتمنّيًا أن "تحمل لهم الأيّام والسّنوات أحوالًا أفضل على كلّ المستويات، خصوصًا المعيشيّة منها".
وأثنى على "دورهم المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهميّة أن يتصرّف المسؤولون إلى توفير كامل حقوق العمّال، وتأمين الضّمانات اللّازمة الّتي تكفل لهم العيش الكريم"، معربًا عن أمله في أن "يكون لبنان في العيد المقبل قد استعاد عافيته، وعادت فيه الأمور إلى السكّة الصّحيحة، كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنيّة، وترسيخ الأمن والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن هنأ الأسمر بعيد العمال: لتوفير كامل حقوقهم وتأمين الضمانات التي تكفل لهم العيش الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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