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فتح طريق مطل الجبل- وادي العصافير الذي قُطع أمس جراء غارة إسرائيلية

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عمل فريق الدّفاع المدني التّابع لـ"الهيئة الصحيّة الإسلامية" على فتح طريق مطل الجبل- وادي العصافير الّذي قُطع في الأمس جرّاء الغارة الجوّيّة الإسرائيليّة على المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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