عمل فريق الدّفاع المدني التّابع لـ"الهيئة الصحيّة الإسلامية" على فتح طريق مطل الجبل- وادي العصافير الّذي قُطع في الأمس جرّاء الغارة الجوّيّة الإسرائيليّة على المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح طريق مطل الجبل- وادي العصافير الذي قُطع أمس جراء غارة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.