رأى المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تعرّض لانتقادات محقّة لفشله في وقف قتل حماس المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول"، وفق تعبيره، في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث ارتفع عدد ضحايا إلى 34535 قتيلًا و77704 مصابين.
ولفت ترامب إلى أنّ "هناك بعض الأشخاص الجيدين جدًا الذين يمكنهم تولي منصب نتانياهو"، موضحًا أنّ "ما وقع في 7 تشرين الأول كان ينبغي ألا يحدث أبدًا، وكل شيء كان موجودا لوقفه"، وقال: "كثيرون كانوا على علم شأن 7 تشرين الأول، لكن إسرائيل لم تكن على علم به ونتانياهو يلام على ذلك بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نتانياهو تعرّض لانتقادات محقة لفشله في 7 تشرين الأول وهناك أشخاص جيدين يمكنهم تولي منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.