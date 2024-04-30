التقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تل أبيب، حيث تأتي هذه الزيارة التي تستغرق 24 ساعة بين القدس وتل أبيب كجزء من جولة في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد عند الحدود مع لبنان.
ولفت سيجورنيه بشأن لقائه كاتس، في تصريح، إلى "أنني أكدت موقفنا بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار (في غزة) وخفض التصعيد في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا التقى نظيره الإسرائيلي: أكّدت موقفنا بشأن خفض التصعيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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