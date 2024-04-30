حيدر كشف عن تقديمات مجلس الجنوب للنازحين من القرى الحدودية: سنقوم بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي

اشار رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الى ان "منذ اليوم الاول للعدوان الإسرائيلي، وبتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمل نجيب ميقاتي، بدأ بتأمين الحاجات الضرورية للنازحين بالتعاون مع إتحادات البلديات والبلديات من خلال سلفة خزينة نظراً لعدم توفر الإعتمادات اللازمة وذلك للقيام بكل ما يمكن تجاه أهلنا في الجنوب بالرغم من الإمكانيات المالية المتواضعة للدولة".

وكشف انه "ومنذ الثامن من تشرين وحتى اليوم تم توزيع عمل المجلس على ثلاثة مراحل تتكامل فيما بينها: في المرحلة الأولى تم تأمين أماكن لإقامة النازحين، وتم فتح مراكز للإيواء وتحديداً في مدينة صور بالتوازي مع تأمين المئات من المساكن المؤقتة بالتعاون مع البلديات، لا سيما في المباني التي لم تسكن بعد أو في منازل تم تقديمها من قبل أصحابها. وفي المرحلة الثانية أمّن مجلس الجنوب الحاجات الأساسية لأهله وللنازحين المتواجدين في محافظتي الجنوب والنبطية وقضائي راشيا والبقاع الغربي وهي حصص غذائية للنازحين وللصامدين في القرى الحدودية وبلغ عددها اكثر من ٥٣ الف حصة، ومساعدات عينية تجاوز عددها الثلاثين الف عينة، دفع مساهمات مالية في عمليات استشفاء الأهل النازحين وتوفير الأدوية الضرورية وغير المغطاة من أي جهة ضامنة، توفير أكثر من ثلاثة آلاف عينة من حليب ومستلزمات الأطفال".

واوضح ان "في المرحلة الثالثة ولتعزيز صمود الأهل وتوفير الخدمات الأساسية لهم، تم تزويد مستشفيات تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وعدد من المدارس بكميات من المازوت بلغت أكثر من 34 الف ليتر. وحفاظاً على استدامة التعليم تم ترميم المدارس الرسمية التي تعرضت لإضرار جراء الإعتداءات الإسرائيلية وإعادتها للعمل خلال أيام معدودة وهذه المدارس توزعت في:حاروف وانصار والنبطية والمنصوري وبرعشيت".

ولفت حيدر الى انه "تم دفع مساهمات مالية لعدد من الجهات التي تساهم في إغاثة النازحين والصامدين من أمثال إتحاد بلديات وجهات تقوم بعمليات إغاثة وأعمال الدفاع المدني"، مؤكدا ان "مجلس الجنوب سيبقى إلى جانب اهل الجنوب والبقاع الغربي وسيقوم بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي كما قام بذلك مراراً وتكراراً منذ تأسيسه".