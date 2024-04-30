أونروا: أكثر من 182 عاملًا في مجال المساعدات الإنسانية قتلوا بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مفوض عام أونروا فيليب لازاريني أن أكثر من 182 عاملاً في مجال المساعدات الإنسانية قتلوا بقطاع غزة.

وأضاف:هناك تضامن كبير من المجتمع المدني لمهمة الوكالة في غزة وتم توفير 250 مليون دولار من القطاع الخاص".

5 مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة.. حصيلة شهداء العدوان تتجاوز الـ34500

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين أول 2023 إلى 34535 شهيداً و 77704 جرحى، مشيرة إلى أنّ غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت إنّ الاحتلال ارتكب 5 مجازر في الساعات الـ24 الماضية أدت الى 47 شهيداً و61 إصابة.

وبحسب الوزارة لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة نحو 15 آخرين كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل المدنيين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وفي مدينة غزة شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 10 آخرين.

وواصلت مدفعية الاحتلال المتمركزة على محور الشهداء قصف أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والزيتون تزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف نحو ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا بالقذائف.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية وسط المدينة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام.

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 فلسطينياً بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازلهم في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي سياق متصل أصيب ضابط في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بجروح متوسطة في عملية طعن في شارع السلطان سليمان، قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية أن سائحا تركيا ، طعن الضابط وأنه جرى إطلاق الرصاص على السائح وقتله.

وداهمت قوات إسرائيلية فندقا في شارع صلاح الدين بمدينة القدس قرب البلدة القديمة والمسجد الأقصى كان السائح التركي قد نزل فيه الليلة الماضية.