اكد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، انني "لن أكون إلا شريكا في حكومة تتخذ قراراتها على أساس المصالح الوطنية وليس استنادا لاعتبارات سياسية".
واشار بشأن مفاوضات صفقة التبادل، الى "اثنين من أعضاء الحكومة استخدما التهديدات السياسية وهي ظاهرة خطيرة تضر أمن إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر آيزنكوت بشأن مفاوضات صفقة التبادل: اثنان من أعضاء الحكومة استخدما التهديدات السياسية وهي ظاهرة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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