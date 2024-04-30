اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "الوزير انتوني بلينكن ناقش مع الملك الأردني عبدالله الثاني الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة"، مشيرة الى انهما "بحثا مساري الدولة الفلسطينية المستقلة والضمانات الأمنية لإسرائيل".
واشارت الى انهما "ناقشا جهود تسريع تدفق المساعدات بشكل عاجل من الأردن إلى غزة برا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية: بلينكن وملك الاردن ناقشا جهود تسريع تدفق المساعدات بشكل عاجل من الأردن إلى غزة برا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.