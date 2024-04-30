هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اعلنت وقوع حادث بحري قرب اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "تلقيها تقريرا يفيد بوقوع حادث على بعد 170 ميلا بحريا جنوب شرقي جزيرة سقطرى اليمنية". وتعلن الهيئة البريطانية عن التقارير التي تتلقاها حول الحوادث البحرية عند سواحل اليمن أو بالقرب منها سواء في البحر الأحمر أو خليج عدن، وكان آخرها البلاغ الذي تلقته، أمس الاثنين، حول وقوع حادث بحري على بعد 54 ميلا بحريا شمال غربي مدينة المخا اليمنية.

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