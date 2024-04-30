أبوردينة: لولا الدعم الأمريكي لما تجرأ نتنياهو على مواصلة العدوان وارتكاب مزيد من الإبادة الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم الثلاثاء: إنه لولا الدعم الأمريكي المُنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال الإسرائيلي لما كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يتجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبوردينة ، ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إن الحرب مستمرة وإن اجتياح رفح سيتم قريبا، إن الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن الإدارة الأمريكية أصبحت شريكاً لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف جرائمها وفي مقدمتها منع اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم..داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال.

نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب تتضمن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ألغى جلسة لمجلس الحرب كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.

وكان نتنياهو، قد أعلن أنهم بدأوا إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية استعدادا لعملية قريبة هناك.

وأضاف: "احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل، ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة"، مؤكدا أن "وقف الحرب غير وارد قبل القضاء على كتائب حماس في رفح الفلسطينية.

اليونيسيف: الأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام النزاع في الجنوب وتفاقم أزمات البلاد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الثلاثاء من أن 75 % من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر وذلك في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع الأسر نحو حافة الهاوية .. قائلة : "إن الأطفال في لبنان يدفعون ثمن احتدام النزاع في الجنوب وتفاقم أزمات البلاد.

وأكد المتحدث باسم المنظمة جيمس الدر ، في مؤتمر صحفي ، أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان تسفر عن خسائر فادحة للسكان حيث اضطر نحو 90 ألف شخص بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل إلى ترك منازلهم .. مستشهدة بأحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية بأن هناك ثمانية أطفال قتلوا من بين 344 شخصا قد قتلوا و75 طفلا من بين 1359 شخصا أصيبوا وذلك منذ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية في أكتوبر الماضى 2023.