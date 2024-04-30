المملكة المتحدة تفرض عقوبات على رئيس البرلمان الأوغندي..لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رئيس البرلمان الأوغندي، بالإضافة إلى اثنين من نوابه، بتهم الفساد.

رئيس البرلمان الأوغندي

وقال بيان إنهم سرقوا من أفقر المجتمعات في البلاد وسيخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

وتابعت وزارة الخارجية البريطانية، إن الوزيرين السابقين، ماري جوريتي كيتوتو وأغنيس ناندوتو، سرقا الآلاف من صفائح الأسقف المعدنية المخصصة للمجتمعات الضعيفة في منطقة كاراموجا.

وقالت إن رئيسة البرلمان أنيتا بين كانت متورطة أيضًا. كما أنها متهمة بالفساد المتعلق بأموال البرلمان.

ووصفت السيدة بين هذه المزاعم بأنها شائعات أثارها دعمها للتشريع الصارم المناهض لمجتمع المثليين في أوغندا.

تستضيف أوغندا أكبر مخيم للاجئين في أفريقيا، حيث يتسع لـ 1.6 مليون شخص، أكثر من ضعف عدد سكان الاتحاد الأوروبي ، كنسبة مئوية من سكانه.

لكن التخفيضات المالية قد تعرض نموذج الباب المفتوح للخطر، ويأتي معظم اللاجئين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين، اللتين تعذبهما أعمال العنف والاشتباكات.

وغالبا ما يفرون بعد الاعتداء على قراهم وقتل أزواجهم وآبائهم، 81٪ منهم من النساء والأطفال.

ويستقبل مخيم ناكيفالي، الذي يقطنه 185.000 شخص في جنوب غرب أوغندا، وافدين جدد كل أسبوع.

قال صبي نازح، "كنت في الخارج، وعندما عدت إلى المنزل، كانت عائلتي قد غادرت، وهكذا غادرت أيضا. لم أرهم" .

تسمح أوغندا للجميع بالدخول، مستفيدة من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشركاء الدوليون، الذين يمولون البنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات، التي يستخدمها اللاجئون والسكان المحليون على حد سواء.

حتى أن الحكومة تمنح الحماية الفورية لأولئك الذين يأتون من مناطق في حالة حرب، كما توضح كلير بيرونجي أغابا من المجلس النرويجي للاجئين، إحدى المنظمات المعنية.

كلير بيرونجي أغابا ، المجلس النرويجي للاجئين، "عندما يتعلق الأمر بالكونغوليين والسودانيين وجنوب السودانيين، فإنهم قادرون على الحصول على وجاهة أولية، إنه يتيح توجيها من الحكومة ، بمجرد أن يكون لديهم حالة طوارئ في بلدان المنشأ ، مما يتسبب في تدفق كبير من الناس للانتقال لذلك يتم منحهم وضع (لاجئ) ولا يمرون بهذه العملية ، عملية التسجيل بأكملها ".

وفي المستوطنات، يحق لكل لاجئ الحصول على قطعة أرض صغيرة لزراعتها والدعم النقدي/الغذائي، في حين يعهد إلى القصر غير المصحوبين بذويهم بكفالة أسر اللاجئين الآخرين.

لكن التحديات هائلة في ناكيفالي، ينتشر الفقر والتسرب من المدارس، ويكافح اللاجئون الذين لا يعملون للتعامل مع 3 كيلوغرامات من الأرز ونصف كيلوغرام من الفاصوليا شهريا التي تقدم لهم.

معدل التقزم بنسبة 40٪ ، ومعدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يصل إلى 10-15٪ ، تم الوصول إليه خلال فترات الذروة الطارئة ، مما يؤثر بشدة على الدفاعات المناعية ونمو الطفل.

كما يقول الدكتور جاستن أوكيلو ، مركز ناكيفالي الصحي الثالث، "لذا فإن النتيجة هي أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بالعدوى وأيضا للوفاة من هذه العدوى، هذه هي أكبر نتيجة لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال ".

في حين أن الحرب الأهلية في السودان هي الأزمة الأخيرة التي تواجهها المنطقة، فقد انخفض مستوى المساعدات الإنسانية العالمية لأوغندا على مر السنين.

في عام 2018، تم إنفاق حوالي 170 دولارا سنويا لكل لاجئ اليوم، 85 دولارا فقط، كما يقول برونو روتيفال، رئيس المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أوغندا بينما أبقى الاتحاد الأوروبي مساهمته حوالي 30 مليون سنويا.

"جميع العمليات تعاني من عجز في التمويل. وأعتقد أن الأزمات الأكثر حدة تحصل على المزيد من المال. وبما أن أوغندا بلد أكثر استقرارا، فإن توفير المساعدات الإنسانية ربما يعاني أكثر قليلا، لكننا واثقون من أننا سنكون قادرين على الحفاظ على كل مستوى الدعم".

SOT فينتشنزو جينوفيز ، يورونيوز / VO

تطلب الحكومة الأوغندية المزيد من الأموال من الشركاء الدوليين للحفاظ على سياستها الفريدة بشأن اللاجئين زيادة عدد الوافدين ، 225.000 فقط في العامين الماضيين ، ومعدل المواليد المرتفع للغاية في مستوطنات اللاجئين يعرضهم للخطر.

