البيت الأبيض: احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد نهجا خاطئا في التظاهر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد "نهجا خاطئا" في التظاهر ضد الحرب في غزة.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي قسرا يعد نهجا خاطئا تماما، مضيفا أن هذا لا يعد مثالا للتظاهر السلمي.

جاء ذلك بعدما تحصن الطلاب المتظاهرين بجامعة كولومبيا الأمريكية داخل قاعة هاميلتون هول بالمبنى الأكاديمي بالحرم الجامعي، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولي جامعة كولومبيا موعد نهائي لتفرق المظاهرات.

وأكد الطلاب المتظاهرون أن جامعة كولومبيا لم تستجب لمطالبهم التي طالبوا بها في 17 أبريل الجاري بشأن منع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب ضد غزة.

رئيس وزراء فلسطين: يجب تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومُستدام لاطلاق النار

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء ، إن فداحة الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، تستدعي تكثيف الجهود للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف شلال الدم والتدمير المتواصل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال كلمة لدى افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، في العاصمة القطرية الدوحة على ضرورة مواجهة خطوات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأمل بقيام الدولة الفلسطينية وذلك من ناحية سياسية، أما من ناحية قانونية؛ فيجب تحميل الاحتلال الإسرائيلي نتائج وعواقب جرائمه وحرب الإبادة التي يقوم بها، ومن ناحية عملية، يجب تمكين الحكومة الفلسطينية لكي تقوم بتقديم ما يلزم لأبناء شعبها من الإغاثة إلى التحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة الغربية، واستئناف المسيرة نحو الاستقلال والدولة.

وقال: "الحصار الإسرائيلي، وتوظيف الغذاء والماء والعلاج والخدمات الإنسانية كأسلحة ضمن حرب الإبادة، يجب أن يواجَه بكل الوسائل، وفي مقدمتها ضمان وصول جهود الإغاثة الإنسانية بالكميات الكافية.

وتابع: "تسعى الحكومة الفلسطينية، منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، إلى تكثيف وتنسيق وتعظيم هذه الجهود لدعم أهلنا في قطاع غزة، وعليه فقد عينت الحكومة وزيراً مختصاً ليقود جهود الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع جميع الأطراف الدولية والمحلية ذات العلاقة وتحت الإشراف الكامل لمجلس الوزراء".

حل الدولتين

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن كان الحل الوحيد المقبول دولياً هو حل الدولتين، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967 وفق الشرعية الدولية، هو في صميم وأساس هذا الحل".

وفي سياق متصل قالت مديرة الاستراتيجيات في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مها الحسيني، إنه لا يوجد بيت في قطاع غزة لم يُصَب بالتهاب الكبد الوبائي؛ بسبب عدم توفر المياه الصحية وسبل الوقاية في القطاع.

وأضافت الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب بقطاع غزة وصل إلى انعدام شبه كامل، مؤكدة في الوقت نفسه أن أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية.