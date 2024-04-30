بلينكن: مصر قدمت مقترحًا قويًا لوقف إطلاق النار وحان الوقت للموافقة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح معابر جديدة بما في ذلك معبر إيريز لإدخال المساعدات وتوصيلها لغزة، مشيرا إلى أن هناك جهود جارية الآن منها الرصيف البحري لإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وشدد بلينكن على ضرورة وضع آليات لوقف الاشتباك، موضحا أن هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن إلى غزة ستدخل عبر معبر إيريز.

وأوضح بلينكن أن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع، مضيفا "سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسألتقي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار بلينكن إلى أن تركيز واشنطن الآن هو وقف إطلاق النار مع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح.

وأكد بلينكن أن هناك حاجة لإدخال المزيد المساعدات إلى غزة والتأكد من استمرار تدفقها.