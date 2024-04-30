شرع في قتل سائق "توك توك".. إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري والشروع في قتل سائق "توك توك" بمنطقة المرج.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد سقوط مصاب بمشاجرة بمنطقة المرج، وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل للمتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري.

واعترف المتهم بحيازة السلاح الناري بغرض التشاجر وإصابة سائق "توك توك" على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.