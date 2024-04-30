إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، مما أسفر عن إصابة كل من "محمد. ع. ع" 47 عامًا، و"محمود. م. ح" 35 عامًا، و"شمس. ع. أ" 28 عامًا، و"شعبان. ص. خ" 31 عامًا، و"محمد. م. ك" 18 عامًا، و"محمود. ش. م" 50 عامًا، و"عمر. ع. أ" 28 عامًا.

جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.