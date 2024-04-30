جويتريش: نحث بقوة على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، إنه على إسرائيل وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك، أننا ملتزمون بالعمل للتوصل إلى حل يعتمد على وضع حد للاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة، داعيا الدول الحليفة لإسرائيل إلى إقناعها بعدم شن عملية عسكرية برية في رفح.

وتابع جويتريش، أن الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة مع تداعيات خطيرة على الضفة وكل المنطقة، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما.

وأكمل جويتريش، لا يجوز استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والأفراد والأشخاص المحتاجين، داعيا الحكومة الإسرائيلية لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة وتوفير الأمن للطواقم المرافقة بما فيها أونروا.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بتوصيل المساعدات جوا وبحرا، منوها أنه لكن لا يوجد بديل عن الطرق البرية قائلا: "من المهم إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية التي اكتشفت في غزة حديثا".

وأوضح، أن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة وبعض المستشفيات الآن تشبه المقابر، مشيرا إلى أن هناك خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير المستقل الذي تم إعداده بشأن الأونروا.

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى تقديم التمويل الذي يسمح باستمرار عمل أونروا، موضحا أن معظم الدول التي علقت مساهماتها للأونروا استأنفتها ونحن متفائلون بأن الآخرين سينضمون إلينا: "هناك دول قدمت تبرعات للأونروا وكذلك جهات مانحة تتبرع بسخاء لكن لا تزال هناك فجوة في التمويل".