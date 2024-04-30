فوج اطفاء بيروت: 8 ضحايا قضوا اختناقا وجريحان جراء الحريق داخل مطعم بشارة الخوري

أعلن فوج إطفاء بيروت أن "عناصره أطفأت حريقا في مطعم "pizza secret" بناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري". وأوضح أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح".

واشار الفوج في بيان، إلى أن "المعلومات الأولية أفادت عن سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم".