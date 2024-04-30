جولة كشف ميدانية مفاجئة للمدعي العام الإستئنافي والبيئي في الجنوب للإطلاع على وضع معمل معالجة النفايات في صيدا

قام المدعي العام الإستئنافي والبيئي في الجنوب رهيف رمضان ورئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، بالكشف على معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC في مدينة صيدا، حيث جالا فيه برفقة مدير المعمل احمد السيد والمختصين فيه.

وشملت الجولة مختلف اقسام المعمل وأماكن الحرائق المنبعثة من نقاط معينة من أكوام النفايات. كما جرى خلال الجولة الإطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة والبلدية والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة النفايات في منطقة صيدا والزهراني، والخطوات والإجراءات المستحدثة لحل هذة المسألة.

وأعلن بديع أن نتائج الجولة سيتم متابعتها من قبلنا مع حضرة القاضي رمضان ومع مدير المعمل، الذي وعد بأن يحمل الملف والتقرير النهائي للهيئة الاستشاريه ويعرضه على حضرة المدعي العام.