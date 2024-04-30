بوعاصي ردا على جنبلاط: لم ولن تسعى القوات لاحتكار الخط السيادي

اشار عضو تكتل "الجمهوية القوية" النائب بيار بو عاصي في تصريح له ردا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الى انه "اعتقدناك متشددا مثلنا في ١٤ آذار و٧ أيار واللوائح الانتخابية المشتركة، واجهنا سوية حزب الله وحليفه غير المتشدد رئيس مجلس النواب نبيه برّي".

واكد بو عاصي بانه "لم ولن تسعى القوات لاحتكار الخط السيادي، اننا متشددون في الدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبكل فخر".

وفي تصريح له، قال جنبلاط"رئيس حزب القوات سمير جعجع متشدد، وإذا أراد أن يثبت نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا".