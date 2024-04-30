اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في تصريح له بعد إلى مطعم بشارة الخوري حيث وقع الانفجار، الى ان "الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في أحد المطاعم في بشارة الخوري، والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة، والمعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتم التأكد من ضحية تاسعة".

كانت هذه تفاصيل خبر مولوي من بشارة الخوري: الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة والمعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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