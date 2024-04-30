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مولوي من بشارة الخوري: الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة والمعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا

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اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في تصريح له بعد إلى مطعم بشارة الخوري حيث وقع الانفجار، الى ان "الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في أحد المطاعم في بشارة الخوري، والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة، والمعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتم التأكد من ضحية تاسعة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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